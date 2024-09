Prachtig compliment voor Remco Evenepoel: "Niet elke kampioen doet dit"

Remco Evenepoel neemt in Engeland de tijd voor zijn fans. Niet elke grote kampioen maakt zoveel tijd vrij voor supporters.

Zowel voor als na de eerste ritten van de Tour of Britain neemt Remco Evenepoel uitgebreid de tijd om zijn supporters te begroeten. En dat zijn er in Engeland duidelijk veel.

Onze landgenoot deelt er handtekeningen uit en gaat met supporters op de foto. Hij neemt duidelijk zijn tijd voor de fans die de aandacht enorm weten te presteren.

Dat er geen druk op de ketel zit om te presteren in de Tour of Britain helpt daarbij wel, zo gaf Evenepoel zelf al aan over de aandacht van de supporters.

“Het is de eerste keer dat ik in Engeland kom koersen, dus vind ik het toch wel belangrijk om even tijd te maken voor de fans die er zijn”, klonk het bij de renner zelf aan Het Nieuwsblad.

Communications Manager Phil Lowe legt alvast uit dat Evenepoel dit volledig zelf kiest en dat er geen druk is van de ploeg om dit te doen.

“Zeker niet elke kampioen doet dit, dat klopt. Remco is heel goed in erkenning geven aan anderen. Hij beseft maar al te goed dat hij daar als kind ook zo stond om een handtekening te vragen van zijn idolen. Het helpt dat zijn vader ook in het wielrennen zat, hij is ermee opgegroeid.”