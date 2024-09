🎥 Voorspelling Evenepoel komt helemaal uit en toptalent zorgt voor nog meer goed nieuws bij Soudal Quick-Step

Het is weer dollen van de pret bij Soudal Quick-Step. Niet enkel omdat Evenepoel een goede voorspeller is. Hij had aangegeven dat de vierde rit in de Tour of Britain zou eindigen in een sprint, maar dat was nog maar de eerste stap naar succes. Magnier moest het dan nog afmaken en dat deed hij.

De route van Derby naar Newark-on-Trent was zo vlak dat de etappe wel moest eindigen in een massasprint. Dat was alleszins de voorspelling van Remco Evenepoel bij de start. Het was natuurlijk niet zo'n moeilijke voorspelling om te doen, maar we konden toch de proef op de som nemen over zijn glazen bol. Er waren wel nog renners die zin hadden om de te verwachten uitkomst te verstoren.

Ben Swift op kop, die reed al snel een minuut bij mekaar. O'Brien, McGill en Baker kwamen hem vergezellen. Was dat niet naar de zin van Swift, wilde die alleen in de ontsnapping zitten in geval van een solo? In elk geval, de renner van INEOS zakte meteen af naar het peloton. Eén van de meer opvallende momenten in deze etappe.

Spel op de wagen tussen drie koplopers

De drie vooraan kregen nooit meer dan twee minuten en moesten zich dus ook geen illusies maken. Als ze al een waterkansje hadden, was een optimale samenwerking wel cruciaal. Zelfs die bleef achterwege: op een bepaald moment zat het spel op de wagen. In de aanloop naar een tussensprint probeerden de koplopers mekaar eraf te rijden.

Na die tussensprint was hun verhaal sowieso toch voorbij. Daarna kregen we enkel nog een versnelling van Alaphilippe als intermezzo. Een aanval van hem zou een andere manier zijn voor Soudal Quick-Step om de hand uit te steken naar een overwinning. Ook in de sprint had de Belgische ploeg met Paul Magnier een ferme troef in handen.

Soudal Quick-Step haalt het van oude bekende

Het kwam tot een duel met uitgerekend Ethan Vernon, een ex-spurter van Soudal Quick-Step. De huidige renner van Israel-Premier Tech moest de duimen leggen: Magnier pakte in zijn rode trui zijn tweede ritzege in de Tour of Britain. De Noor Blikra moest genoegen nemen met de derde plaats.