Evenepoel heeft prachtige woorden voor de persoon Alaphilippe en komt met voorspelling met meteen kansen erbij

Remco Evenepoel is weer klaar om er samen met ploegmaat Julian Alaphilippe tegenaan te gaan, eens alles goed afgesteld is. Die mindere rit van donderdag is alweer vergeten.

Remco Evenepoel moest op weg naar Barnsley lossen uit het peloton, voornamelijk omdat hij last had van de koude. "Ja, ik denk wel dat de koude nu uit mijn lichaam is", zei Evenepoel aan onder meer VTM Nieuws voor de start van de volgende etappe in de Tour of Britain. Dat is de vierde rit, die het peloton van startplaats Derby naar aankomstplaats Newark-on-Trent zal brengen.

Evenepoel gaf meteen ook zijn verwachtingen mee voor de vierde etappe en komt met een voorspelling voor de dag. "Het is een behoorlijk korte en vlakke etappe. Negen kansen op tien wordt het een sprint." Heeft hij na enkele dagen Tour of Britain al bepaalde conclusies getrokken? "Ik heb nog niet heel veel geleerd. Ik doe gewoon koersritme op en probeer beter uit deze wedstrijd te komen."

Evenepoel wisselvallig in Groot-Brittanië

Dan moeten er toch nog een paar ritten volgen waar Evenepoel een beter gevoel aan kan overhouden. Voorlopig is zijn vorm eerder wisselvallig. Om echt beter uit deze rittenkoers te komen, zal Evenepoel toch nog een goede prestatie willen neerzetten. "Eergisteren had ik een betere dag, gisteren ging het door het weer wat moeilijker. Ik bekijk het dag per dag."

De dubbele olympische kampioen kreeg ook nog een vraag over het aanstaande vertrek van Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step, een populair gespreksonderwerp in wielermiddens. Evenepoel herhaalde wat hij al in een eerder interview heeft aangegeven, namelijk dat hij Alaphilippe ziet als één van de legenden uit de geschiedenis van zijn ploeg.

Alaphilippe ook tijdens de koers goed gezelschap

Naast de renner is er natuurlijk ook nog de mens Alaphilippe. Hoe is de ervaring geweest om die aan zijn zijde te hebben? "Julian is een supergoede gast. Iedereen heeft zijn eigen mentaliteit en karakter. Het is een heel gulzige meneer en een supergoede kerel om mee op pad te zijn."