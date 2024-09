Bondscoach Vanthourenhout wil iets onderstrepen over Wout van Aert: "Je mag dat niet vanzelfsprekend vinden"

Het uitvallen van Wout van Aert is ook voor bondscoach Vanthourenhout een donderslag bij heldere hemel. De bondscoach is een druk gesolliciteerd man, die nu in het lang en in het breed moet uitleggen hoe het verder moet.

Dat deed Vanthourenhout al door mogelijke scenario's in een WK-wegrit zonder Van Aert aan te kaarten. In de eerste plaats is het uiteraard een harde klap voor Van Aert zelf dat zijn seizoen erop zit. Er bereiken de buitenwereld berichten van een zwaar aangeslagen Wout die zijn teleurstelling moeilijk kan verbergen. Nochtans staat hij bekend als de man die telkens terugknokt na tegenslag.

Vanthourenhout komt bij Sporza terug op het moment dat hij zag dat Van Aert moest opgeven in de Vuelta. "Ik heb heel hard gevloekt. Je kent het verhaal van Wout en dan denk je: toch niet opnieuw?" Er was toen nog een sprankeltje hoop dat hij toch nog het WK zou halen. Ook die is er inmiddels niet meer en dat is hard om te verduren.

Zware dobber voor Van Aert

Het wielerjaar 2024 van Van Aert zal letterlijk de geschiedenis ingaan als een jaar van vallen en opstaan. Zijn weerbaarheid had hij al gedemonstreerd na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. "Hij heeft hard moeten vechten om weer op het hoogste niveau te komen en is daarin geslaagd, wat niet evident is. Maar nu is er weer zo'n dobber."

We zijn gewend om telkens een enorme strijdvaardigheid te zien bij Wout van Aert. Ook na valpartijen of andere types teleurstellingen. We mogen niet zomaar aannemen dat die er altijd zou zijn, want dat is voorbijgaan aan de ernst van de situatie. "Wout heeft ook een limiet", beseft bondscoach Sven Vanthourenhout.

Vanthourenhout zeker dat het opnieuw goedkomt

"We twijfelen er niet aan dat het weer goedkomt, want dat typeert hem. Maar je mag dat niet vanzelfsprekend vinden", besluit de man die met Edward Theuns al een vervanger voor het EK aanduidde.