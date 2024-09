Lotte Kopecky maakte hetzelfde mee als Remco Evenepoel: "Voor het eerst"

Net als Remco Evenepoel wil Lotte Kopecky eind september schitteren op het WK in Zürich. Toch zit ze nog met heel wat vraagtekens.

Het seizoen van Remco Evenepoel en Lotte Kopecky ziet er heel gelijklopend uit. Eerst was er een piek in het voorjaar, die Evenepoel wel onderbroken zag door zijn val in het Baskenland. Daarna kwam er een tweede piek in de zomer.

Evenepoel werd derde in de Tour en pakte twee gouden medailles op de Spelen, Kopecky werd tweede in de Giro en pakte brons in de wegrit. Na de Spelen was er dan ook even decompressie bij Evenepoel en Kopecky.

Twijfels bij Kopecky

"De Spelen hebben erin gehakt, ook door alles errond, en het is moeilijk om alle focus te houden", zegt Kopecky bij HLN. Ze hoopt dan ook haar vorm nog te kunnen doortrekken tot eind september.

"Voor het eerst weet ik niet waar ik sta. Er zijn twijfels, ja, maar die kunnen dit weekend weggeveegd worden", zegt Kopecky voor de start van de Ronde van Romandië. De komende drie dagen worden dan ook belangrijk.

Het WK in Zürich is natuurlijk het echte hoofddoel. "Ik ga naar Zürich met het idee dat de rest me maar moet zien te lossen. Als ze me er niet af krijgen, denk ik dat een heel sterke kans heb aan de finish."