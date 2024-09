Ploegleider Klaas Lodewyck zadelt renner Soudal Quick-Step op met reeks complimenten: "Hij rijdt extreem goed"

Soudal Quick-Step wrijft zich in de handen met de prestaties van één van hun renners. Klaas Lodewyck is trots op wat Paul Magnier allemaal laat zien.

Dat laat de Belgische ploegleider duidelijk merken in een video van de ploeg waarin hij terugblikt op de eerste dagen Tour of Britain. Of het nu gaat over de ritzege in de openingsetappe, de manier waarop hij zich in etappe 3 mengde in de sprint of zijn algemene manier van rijden: de 20-jarige Paul Magnier krijgt veel lof. In de vlakker ritten moet het van hem komen bij Soudal Quick-Step.

"De week is goed verlopen. We doen als ploeg elke dag mee voor de prijzen. Op de eerste dag behaalden we een briljante zege met Paul Magnier. Het was daarna twee dagen volle bak vechten om er het maximale uit te halen. We waren er gisteren dicht bij met Paul", zag Lodewyck. "Hij had wat pech met het positioneren in de laatste bocht, maar voor zo'n jonge kerel te zijn deed hij het nog altijd uitstekend."

Magnier een jong talent bij Soudal Quick-Step

De Fransman staat nog altijd gekend als een jong talent. Hij laat dat nu al voor een stuk renderen. Lodewyck gaf ook nog zijn visie op de vierde rit. "Het is weer een sprintkans, daar gaan we voluit voor. Het gaat een tragere koers zijn, het is redelijk wat wind op kop. Op 25 kilometer van de meet krijgen we zijwind, dan zal het snel gaan. Het is ons bekend waar de streep ligt, want vorig jaar was het eenzelfde finish."

We talked with Soudal Quick-Step sports director @KlaasLodewyck about our week at the #TourOfBritain so far and today’s stage. pic.twitter.com/2ZHA55qi8R — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 6, 2024

Voor een ploegleiding is het altijd gemakkelijk om terug te gaan naar plaatsen die het goed kent. "We hebben het parcours bestudeerd. Alle jongens zijn gemotiveerd. Paul rijdt extreem goed. Laat ons hopen dat we een volgende overwinning kunnen boeken", zei Lodewyck voor de start van de etappe in Derby. Het zal niet lang duren voordat we weten of ze het bij Soudal Quick-Step waargemaakt hebben.

Ook Evenepoel helpt mee

Als zelfs Evenepoel zijn steentje wil bijdragen ter voorbereiding van de sprint, laat dat zien dat Magnier snel het vertrouwen van de hele ploeg gewonnen heeft.