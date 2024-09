📷 Remco Evenepoel breidt vermoedelijk brede verzameling nog wat verder uit en doet dat met de glimlach

Wat zou iemand als Remco Evenepoel verzamelen? Wellicht geen postzegels. Of hij er bewust heel erg mee bezig is, is een andere vraag, maar waarschijnlijk heeft hij nu toch al een ruime collectie voetbaltruitjes.

Hoewel hij momenteel indruk maakt in het profwielrennen, is de liefde voor voetbal bij Remco Evenepoel nog steeds aanwezig. Dat zien we niet enkel aan de jongleerkunsten die hij voorafgaand aan een rit wel eens bovenhaalt. Het is ook te merken aan zijn bezoeken aan voetbalstadions of de truitjes die hij weet te bemachtigen.

Remco Evenepoel is natuurlijk een notoir supporter van RSC Anderlecht, als ex-speler van paars-wit. Na zijn dubbele overwinning op de Olympische Spelen werd hij tijdens een indrukwekkend eerbetoon in het stadion van Anderlecht in de bloemetjes gezet. Een speciaal ingekaderd shirt met de olympische ringen hoorde daar ook bij.

© photonews

Het zal zeker niet het enige shirt van Anderlecht in zijn bezit zijn. Daarnaast heeft Evenepoel ook bekendgemaakt dat hij in het buitenland supportert voor de Engelse voetbalclub Arsenal. In april van dit jaar bezocht hij een wedstrijd van The Gunners, gekleed in een Arsenal-shirt en met een sjaal om, samen met zijn vrouw Oumi.

Ook in Spanje is hij al een paar keer in een voetbalstadion opgedoken. Voorafgaand aan de Clasica San Sebastian ging hij de Spaanse tweedeklasser Burgos bezoeken en aan het einde van het vorige voetbalseizoen was hij live aanwezig bij de wedstrijd Granada - Real Madrid. Zo kon hij Thibaut Courtois eens aan het werk zien.

Looks like there’s a new @dcfcofficial fan in town 🙌Photo: @swpix_cycling Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 7, 2024

De deelname van Evenepoel aan de Tour of Britain brengt ook een verwijzing naar het voetbal met zich mee. De vierde rit is immers van start gegaan in Derby. Soudal Quick-Step laat via sociale media weten dat Evenepoel een shirt overhandigd werd van Derby County, met zijn voornaam Remco op de achterkant gedrukt. "Het ziet er naar uit dat Derby County een nieuwe fan heeft", klinkt het op X.