🎥 Strade Bianche revisited: Lotte Kopecky naar de leiding maar zal vloeken op sprintsnelheid teamgenote Vollering

Naast de weg zullen ze dan wel prima overeenkomen, in de koers komen Kopecky en Vollering al eens in ongewone situaties tegen. Herinnert u zich nog hoe ze in de Strade Bianche van 2023 tegen elkaar sprintten? In de tweede rit van de Ronde van Romandië was het opnieuw zover.

Lotte Kopecky was vrijdag al tweede geworden in de openingsetappe van de Ronde van Romandië, na een spurt in een uitgedund peloton. Het goede nieuws voor Kopecky was dat er een dag later nog een veel uitdagendere rit op het programma stond. In de koninginnenrit van Chips naar Vercorin zou het klassement grotendeels bepaald worden.

Bertizzolo, Borghesi, Ingold en Liechti legden zich niet zomaar bij voorbaat neer bij de heerschappij van de favorieten. Op dertig kilometer van de finish zat de vlucht van het kwartet erop. Na een intermezzo van Andersson opende Moolman-Pasio de debatten onder de grotere namen. Haar tempo zorgde eerder voor uitdunning dan voor afscheiding. Voor Balsamo ging het te snel.

Goede klimmersbenen bij Kopecky

Lotte Kopecky kon wel rekenen op haar betere klimmersbenen. Terwijl vele klimmers moesten passen, ging zij nog altijd mee. Wanneer Vollering haar verwachte versnelling plaatste, konden enkel Kopecky, Fisher-Black en Realini mee. Drie rensters van SD Worx-ProTime dus vooraan, plus Realini. De ploeg van Kopecky had dus grote winstkansen.

🏁 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙞𝙣𝙛𝙖𝙧𝙩𝙤



📌 Victoria para Vollering en la segunda etapa del Tour de Romandia.



😱 Se llegó a tocar con su compañera Kopecky.#TDRF2024 pic.twitter.com/2R0BMYRDGC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 7, 2024

Eerst Fisher-Black en later Realini konden Vollering niet blijven volgen, maar Kopecky sprong wel nog naar het wiel van haar teamgenote. Het werd dus een felle sprint tussen de twee, waarin Vollering het haalde. Zo draaide het exact uit zoals in de Strade Bianche, toen Vollering verrast was dat Kopecky tegen haar sprintte, maar ook als winnares over de meet kwam.

Lotte Kopecky leidster in Romandië

Het woord 'kutwijf' zou toen zelfs gevallen zijn, hoewel Vollering achteraf verduidelijkte dat dit niet richting Kopecky bedoeld was. In ieder geval heeft Vollering haar ritzege beet. Lore De Schepper liet een verdienstelijke negende plek noteren. Kopecky gaat in het klassement aan de leiding met 2 seconden voorsprong op Vollering en verdedigt morgen de leidersplek in de slotetappe.