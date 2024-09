Analist komt met ideale WK-selectie en heeft bijzondere tip voor bondscoach: "Evenepoel laten beslissen"

Wout van Aert zal er niet bij zijn op het EK in Limburg en op het WK in Zürich. En dus is Evenepoel zeker voor het WK de (enige) echte kopman. De dubbele Olympische kampioen zou dus wel eens meer zeggenschap kunnen krijgen.

Op het WK in Zürich wordt Remco Evenepoel dé uitgesproken favoriet bij de Belgische nationale ploeg na het uitvallen van Wout van Aert. En dus moet de jonge Belgische Olympische kampioen knopen helpen doorhakken. “Na het afhaken van Van Aert is het alle ballen op Evenepoel. Het lijkt me dan ook logisch dat Van­thourenhout er Evenepoel bij betrekt als hij de laatste knopen doorhakt." © photonews "Hij zal ongetwijfeld kunnen zeggen wie hij op dit parcours lang ziet meegaan en wie er met goede benen rondrijdt", aldus Marc Sergeant in een analyse voor Het Nieuwsblad. Dinsdag selectie Als het van hem afhangt, dan zou hij Maxim Van Gils, Quinten Hermans, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Laurens De Plus en Victor Campenaerts zeker mee op pad sturen richting Zürich. Achter de namen van Thibau Nys, Ilan Van Wilder en Louis Vervaecke zet de analist een vraagteken. Dinsdag maakt bondscoach Vanthourenhout zijn definitieve beslissing kenbaar.