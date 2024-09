Tour of Britain laatste race? 'Zeer interessant team op sterven na dood'

Kent u het team nog waar Tom Pidcock is opgeleid? Trinity Racing is op sterven na dood, zo klinkt het bij een bekende Engelse wielerjournalist. En zo is de vraag: wat met de toekomst van het team?

De Lloyds Bank Tour of Britain zou zomaar eens de laatste race kunnen worden voor Trinity Racing. Dat heeft Daniel Benson laten weten op zijn website.

Het team waar onder meer Ben Healy, Ben Turner en - vooral - Tom Pidcock werden opgeleid zou wel eens kunnen ophouden met bestaan. Geldproblemen liggen aan de oorzaak van de situatie.

🚨Exclusive: Trinity Racing facing possible closure



Tour of Britain could be the team's last race unless a major sponsor is foundhttps://t.co/Ex9bNvrBUH pic.twitter.com/Qvn8VrIYmS — Dnlbenson (@dnlbenson) September 6, 2024

Het team wist al heel veel talent op te leiden de voorbije jaren, maar de situatie zou bijzonder moeilijk liggen op dit moment. Het wordt dan ook zaak om snel sponsors te vinden.

Voortbestaan in gevaar

Volgens teamverantwoordelijke Andrew McQuad is het voortbestaan van het team in gevaar als er geen nieuw geld wordt gevonden. De situatie is stilaan echt wel nijpend te noemen, klinkt het.

De komende weken en maanden houden we u verder op de hoogte van de zaak. Dan zullen we te weten komen of het team toch nog een verlengd avontuur kan vinden.