Einde van een cyclus nabij voor ex-wereldkampioen: "Dat doet toch wat raar"

Het einde van een cyclus is nabij. Julian Alaphilippe is namelijk bezig aan zijn laatste races voor Soudal Quick-Step. "Dat doet toch wel wat raar", laat ook de renner zelf er geen twijfels over bestaan.

Na 11 seizoenen houdt het huwelijk tussen Patrick Lefevere en Julian Alaphilippe op met bestaan. Voor 2025 is er namelijk geen contract meer voor de Franse ex-wereldkampioen bij Soudal Quick-Step.

De 32-jarige wielrenner zal in 2025 wél nog in het peloton te bewonderen zijn, maar dan in een truitje van Tudor. En dus komt er wel degelijk een einde aan een lange cyclus.

© photonews

De Tour of Britain is een van de laatste races die Alaphilippe zal rijden voor zijn huidig team. In de sprints is hij wel al een paar keer van goudwaarde geweest voor Paul Magnier.

Ten volle van genieten

Zich inzetten tot de laatste snik, ook dat is Julian Alaphilippe. "Het doet wat raar, maar ik ben geconcentreerd én gemotiveerd", klinkt het tegen Sporza vanuit Engeland.

"Ik besef dat het einde van het seizoen eraan komt, maar tot de Ronde van Lombardije rijd ik nog veel koersen. Ik geniet er dan ook ten volle van."