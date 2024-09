Na hondenbeet in edele delen heeft Frederik Frison opnieuw opvallende blessure

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor Frederik Frison is het een echt rampjaar geworden. Ook het najaar is om zeep door een nieuwe, opvallende blessure.

Frederik Frison werd in het voorjaar in zijn edele delen gebeten door een hond, waardoor hij lange tijd afwezig was. Op de fiets liep hij dan weer een gebroken borstbeen en ribben op. Maar ondertussen zit hij nu ook met een ooginfarct.

“Enkel de breuken van het borstbeen en de ribben gebeurden op de fiets”, vertelt Frison aan Gazet van Antwerpen. “Maar hoe groot is de kans dat een hond je bijt op die plaats en je te maken krijgt met een ooginfarct?”

Van dat laatste had Frison zelf nog nooit gehoord. “En nu valt dit allemaal samen in mijn eerste jaar bij Q36.5 Pro Cycling Team. Gelukkig is er bij het team veel begrip en krijg ik er zeer veel steun van de staff, ploegmaats en ex-ploegmaats.”

Zijn nieuwste blessure volgde na de Ronde van Denemarken. “Eerst kreeg ik hoofdpijn, nadien een enorme pijn achter de ogen”, legt hij de symptomen waarmee hij af te rekenen kreeg uit.

Hij werd onderworpen aan heel wat onderzoeken en die leverden resultaat op. “Gelukkig is het een virus en zal dit ook herstellen. Volgende week hoop ik weer wat te trainen om geen al te lange winterstop te hebben. Maar mijn seizoen zit er met welgeteld 22 koersdagen op.”