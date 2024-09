Mark Cavendish komt met erg verrassend nieuws

Mark Cavendish (39) boekte in de Tour een historische 35ste ritzege. En dus leek er een orgelpunt te zijn gekomen aan een lange carrière. Of de Brit na dit jaar ook echt afscheid neemt? Dat is nog steeds niet duidelijk.

Het leek niet meer mogelijk te zijn, maar Mark Cavendish brak met zijn 35ste ritzege dan toch het record van Eddy Merckx. Nadien kwam hij niet meer in de buurt van een ritzege, maar dat deerde hem niet.

Na de slottijdrit in Nice leek Cavendish dan ook zijn afscheid aan te kondigen. "Of dit mijn laatste koers is geweest? Waarschijnlijk wel, ja", zei Cavendish toen bij Sporza.

Het leek erop dat we Cavendish niet meer zouden zien in een peloton. Maar een tijdje later leek het erop alsof hij toch nog wil doorgaan - een en ander zal natuurlijk ook afhangen van welke ploeg(en) hem een contract willen aanbieden.

Toch nog een verlengd avontuur?

"Ik weet niet wat de toekomst brengt", klonk het een tijdje terug. Na een vakantie was hij nu te gast in de Tour of Britain. En ook daar wilde hij nog niet al te veel in zijn kaarten laten kijken.

Volgens Het Nieuwsblad zou hij een verlengd verblijf in het wielerpeloton alvast niet uitsluiten. De komende weken of maanden mag meer nieuws verwacht worden.