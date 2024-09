Sven Vanthourenhout wordt het hof gemaakt: "Zou me niet verbazen als hij bij hém in de buurt blijft"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een paar maanden geleden begonnen de geruchten al voor een eerste keer volop rond te gaan. Ondertussen is er meer duidelijkheid door het afscheid van Sven Vanthourenhout als bondscoach. En de ploegen staan wel degelijk in de rij.

Diverse topteams maakten en maken hem het hof en dus lijkt er veel mogelijk. In november 2020 nam hij over van Rik Verbrugghe, nu komt hij stilaan aan het einde van zijn cyclus.

Er is veel interesse voor de kampioenenmaker. UAE Team Emirates was al het meest concreet. Ook Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe en Alpecin-Deceuninck zouden voor hem wel een plekje willen vrijmaken.

Niet onlogisch, vindt Christophe Vandegoor. "Wat kan hij nog bereiken als bondscoach, zeker na de kers op de taart in Parijs? Ik ken hem al van toen hij nog zelf prof was. Hij is heel ambitieus, slim en hij weet wat er beweegt.”

Kleine wereld van de koers

"De koerswereld is een kleine wereld. Jongens als Van Aert en Benoot zullen bij Visma-Lease a Bike wel vertellen dat Vanthourenhout een goede organisator en communicator is."

"Grote ploegen zijn wel tuk op een ploegleider met die talenten", klinkt het bij Sporza. "Het zou me niet verbazen mocht Vanthourenhout in de buurt van Evenepoel blijven, bij Soudal-Quick Step of waar dan ook."