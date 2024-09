Campenaerts spreekt over opvallende keuze bondscoach en wijst naar Evenepoel: "Ook zonder blessure Van Aert"

De man die nu nog bondscoach is durft opvallende keuzes te maken. Dat Victor Campenaerts op het WK zowel de tijdrit als de wegrit rijdt, mag zo toch wel omschreven worden.

Victor Campenaerts laat zich uit over die beslissing in Het Laatste Nieuws. De renner van Lotto Dstny beantwoordt in de krant de vraag of hij vereerd is voor beide wedstrijden geselecteerd te zijn. "Absoluut. Omdat Remco kampioen is, zijn er drie plaatsen voor de tijdrit", zo geeft hij aan dat Sven Vanthourenhout al een beetje meer marge had.

Aangezien het seizoen van Van Aert er op zit, komt er dan nog eens een extra plaats vrij in zowel de wegrit als de tijdrit. In het geval van Campenaerts maakt dat niet zo heel erg uit. Hij had blijkbaar garanties gekregen van de bondscoach. "Ik mocht ze sowieso rijden, ook zonder blessure van Wout van Aert", verkondigt Campi.

Campenaerts voelt zich vereerd

Voor Campenaerts persoonlijke is het op verschillende manieren een goede zaak dat hij op het WK in Zürich meer dan één keer in actie kan komen. "Het is een hele eer en sluit ook aan bij het avontuur dat mij volgend jaar te wachten staat: knechten in een grote ronde en op een zwaar parcours." Een duidelijke verwijzing naar zijn overstap naar Visma-Lease a Bike.

Bij de ploeg van Wout van Aert zal Campenaerts inderdaad vaak aan de bak moeten op bergachtig terrein, in dienst van de klassementsmannen. Dan is het WK in Zwitserland al een prima test. Daar staat immers wel wat klimwerk op het programma. Campenaerts kan het dus als een oefening voor de wedstrijden met de merkenteams opvatten.

Volgend jaar naar Visma-Lease a Bike

Campenaerts trekt naar Visma-Lease a Bike omdat hij er van droomt met een ploeg de Tour te kunnen winnen.