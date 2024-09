Sterke Kopecky heeft er weer een fantastische titel bij, Campenaerts niet diegene die stunt bij de mannen

Wat kan Lotte Kopecky niet? Ze heeft er weer een fantastische titel bij, want in het tijdrijden is ze nu ook Europese top. Kopecky pakte goud in eigen land. Bij de mannen won Affini en zat er geen medaille in voor Campenaerts.

Lotte Kopecky is ook in het werk al jaren de beste in eigen land. De uitdaging was om ook op internationaal vlak progressie te maken. Dat is haar de laatste jaren gelukt, waardoor ze ook in de tijdrit met ambitie naar de Olympische Spelen trok. Dat ze mede in Parijs naast het podium viel, was dus toch wel een ontgoocheling die aankwam.

Op het EK tijdrijden wou Kopecky op zijn minst een medaille. En of ze er één heeft gehaald! Het is eremetaal met een gouden kleur geworden. Op de wegen tussen Heusden-Zolder en Hasselt was niemand tegen haar opgewassen. De Nederlandse Ellen van Dijk is al jarenlang een specialiste, maar ook zij kwam niet in de buurt.

Kopecky legde het tijdritkampioenschap af in exact 39 minuten. Van Dijk deed er 44 seconden langer over. De rest kon zelfs niet onder de 40 minuten duiken. De Oostenrijkse Schweinberger werd derde, op 1'03" van Kopecky. De Belgische trots van het vrouwenwielrennen ontpopt zich meer en meer tot een erg complete renster.

Victor Campenaerts heeft het voorbeeld van Kopecky niet kunnen volgen bij de mannen. Stefan Küng vertrok als torenhoog favoriet, maar kon het voor de zoveelste keer net niet waarmaken op een kampioenschap. Jammer genoeg was het niet Campenaerts die profiteerde. Hij moest het stellen met een zesde plek en pakte dus geen medaille.

Het is Eduoardo Affini die zich tot Europees kampioen kroonde door negen seconden sneller te zijn dan Küng. Feest dus in het Italiaanse kamp.