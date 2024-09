Wout van Aert heeft ondanks zijn valpartijen en opgave nog een aardig centje kunnen verdienen in de Vuelta

Wout van Aert zal eerst zijn ontgoocheling over zijn valpartijen en opgave in de Vuelta moeten verwerken. Als hij het een plaats heeft kunnen geven, zal hij toch kunnen terugblikken op een prima grote ronde.

In de eerste plaats was het hem natuurlijk om de sportieve eer te doen. Hij heeft zijn eer dan ook meer dan succesvol verdedigd, met drie ritoverwinningen en drie tweede plaatsen. Daarnaast heeft hij ook x aantal dagen aan de leiding gestaan in het puntenklassement en het bergklassement. Zeker het feit dat hij het zo goed in het bergklassement deed, was een mooie bonus.

Al die prestaties vertalen zich ook in het prijzengeld dat Wout van Aert overhoudt aan de Vuelta. Het is jammer dat hij de kans niet had om de Vuelta uit te rijden. Dan was hij ongetwijfeld met de groene trui naar huis gegaan en misschien nog wel met meer. De prestaties die hij heeft kunnen leveren, worden natuurlijk niet zomaar uitgewist.

Van Aert derde best verdienende renner

Wielerrevue heeft de cijfers verzameld achter de best verdienende wielrenners in de Vuelta en daar hoort Wout van Aert ook bij. Sterker nog, Van Aert is de man die met het derde meeste prijzengeld naar huis is gegaan. De Belg van Visma-Lease a Bike heeft 60 630 euro bij elkaar gefietst. Dat bedrag zou uiteraard nog opgelopen zijn als hij niet in de zestiende rit moest afstappen.

Er zijn dus twee renners die nog meer geld verdiend hebben aan de Vuelta. De nummer 2 in de ranglijst is Ben O'Connor, die ineens 82 700 euro verdiend heeft. Vanaf de dag van zijn ritzege tot enkele dagen voor het einde van de Vuelta droeg O'Connor dan ook de rode trui als leider van het algemeen klassement. Die dagen in het rood leggen hem geen windeieren.

Primoz Roglic grote slokop

De grote slokop is Primoz Roglic, zoals dat verwacht kan worden van de eindwinnaar van een grote ronde. Zijn eindzege en twee ritzeges leveren hem 203 405 euro op.