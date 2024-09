Yves Lampaert zegt of Greg Van Avermaet een goede opvolger zou zijn voor bondscoach Sven Vanthourenhout

Sven Vanthourenhout gaat na het WK stoppen als bondscoach. Greg Van Avermaet is één van de namen die meteen circuleert als mogelijke opvolger.

Yves Lampaert spreekt zich bij Sporza Daily uit over de nalatenschap van Vanthourenhout. "Zijn opvolger heeft grote schoenen te vullen", weet de West-Vlaming van Soudal Quick-Step. De klassieke renner heeft ook een beeld van welk type persoon zou kunnen overnemen. "Het moet iemand zijn die een ploeg kan creëren en die zorgt voor een goeie sfeer aan tafel."

De communicatie van een bondscoach ten opzichte van zijn renners is misschien wel het belangrijkste. In andere landen kan dat anders liggen, maar in België krijgt dat de hoogste prioriteit. "Met de kwaliteiten die we hebben in België zullen de resultaten dan wel vanzelf volgen", zegt Lampaert ook. Niet alle landen hebben natuurlijk kleppers als Evenepoel en Van Aert in de rangen.

Van Avermaet mooi profiel

Er zullen wel verschillende namen de ronde doen om de fakkel van Vanthourenhout te kunnen overnemen. "Ik zag ergens de naam van Greg Van Avermaet vallen. Dat is misschien wel een mooi profiel", is Lampaert er wel voorstander van om om iemand als hem aan te stellen. Van Avermaet zou de ervaringen uit zijn actieve carrière kunnen aanwenden.

"Hij heeft veel ervaring in koersen met de bond. Maar het kan ook net zo goed iemand worden die nu nog actief is als ploegleider en die het eens wil proberen als bondscoach."