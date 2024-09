Alles op tafel: Dit plannetje had bondscoach voor Wout van Aert op het EK

Wout van Aert was de kopman van de Belgische ploeg op het EK. Een valpartij in de Vuelta besliste echter dat hij niet kon deelnemen.

Zonde voor Wout van Aert. Een stevige valpartij in de Ronde van Spanje heeft voor een forfait op het EK en het WK gezorgd. Ontzettend jammer, want onze landgenoot toonde in de Vuelta dat hij bijzonder goed in vorm was.

Bondscoach Sven Vanthourenhout had een plannetje klaar voor Van Aert. “De EK-rol van Wout was helemaal toegespitst op de Limburglus”, verklapt hij wat de bedoeling was aan Het Belang van Limburg.

De koers zou hard gemaakt worden, samen met enkele landgenoten. “Zodat Wout in een winnende situatie zou terechtkomen en - indien dat niet zou lukken - we de koers zodanig hard hadden gemaakt dat in eerste instantie Jasper Philipsen daar in de sprint van kon profiteren.”

Philipsen is een betere sprinter als de koers hard gemaakt wordt, maar dat plan mag in de prullenbak. Niemand kan Wout van Aert op die manier vervangen, dus zal er een andere tactiek moeten komen.

Maar dat verklapt de bondscoach niet. “We zullen zijn aanwezigheid missen binnen de groep”, zegt hij nog over Van Aert. “Enkel aan het sprintscenario verandert niets. Dat blijft zoals het is. Wout speelde daar sowieso geen rol in.”