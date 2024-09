Bondscoach ziet nog een Belgische renner uitvallen voor EK op de weg

Brute pech voor Aldo Taillieu. De Belgische junior kwam tijdens de tijdrit woensdag ten val en brak zijn sleutelbeen.

Het EK is voor Aldo Taillieu op een ferme ontgoocheling uitgedraaid. Hij was voor de wegrit van zaterdag de grote kopman van de Belgische ploeg, maar hij moet helaas forfait geven door een blessure.

Taillieu kwam ten val tijdens het tijdrijden en brak daarbij zijn sleutelbeen. Nio Vandevorst was reserve en zal daardoor zaterdag de wegrit rijden voor ons land.

De Belgische junioren waren heel goed bezig. Jasper Schoofs pakte het zilver in het tijdrijden en ook Aldo Taillieu had hoog kunnen eindigen, maar kort na de start kwam hij ten val en moest opgeven.

“Het is heel zuur”, reageert Serge Pauwels, bondscoach van de Belgische junioren, bij Sporza. “Aldo is iemand met veel inhoud en dan ook nog eens veel snelheid. En hij was in vorm.”

Nio Vandevorst is de vervanger van Taillieu. Hij zal de wegrit afwerken, samen met Nolan Huysmans, Xander Scheldeman, Jasper Schoofs, Axel Van den Broek en Matijs Van Strijthem voor ons land.