De Cauwer noemt ideale opvolger voor Vanthourenhout, Lampaert ziet ex-toprenner als beste kandidaat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Sven Vanthourenhout is aan zijn laatste weken bezig als Belgisch bondscoach. Maar wie moet hem straks opvolgen na het WK?

Sinds november 2020 was Sven Vanthourenhout bondscoach van de Belgische wielerploeg bij de mannen. Sindsdien pakten de Belgen maar liefst 15 medailles op kampioenschappen, met goud van Evenepoel in de wegrit en tijdrit op het WK en de Spelen.

Vanthourenhout vertrekt dus straks en dus moet er naar een opvolger gezocht worden. José De Cauwer vindt vooral dat er naar het profiel moet worden gekeken. "Iemand die communiceert, recht voor de vuist, maar ook luistert naar de renners", zegt hij bij Sporza Daily.

Lampaert ziet Van Avermaet als bondscoach

"Dat inlevingsvermogen is een gave die eigenlijk elke coach moet hebben. Een bondscoach moet ook goed overleggen met de merkenteams." Namen noemt De Cauwer niet, Yves Lampaert doet dat wel.

"Ik zag ergens de naam van Greg Van Avermaet vallen. Dat is misschien wel een mooi profiel. Hij heeft veel ervaring in koersen met de bond", zegt Lampaert. Van Avermaet heeft wel geen ervaring als ploegleider of bondscoach.

Daarom kijkt Lampaert ook naar andere profielen. "Maar het kan ook net zo goed iemand worden die nu nog actief is als ploegleider en die het eens wil proberen als bondscoach."