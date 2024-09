Lotte Kopecky lijkt grote afspraak voor een keer over te slaan dit jaar

Na haar Europese titel tijdrijden mag Lotte Kopecky dromen van twee titels op het WK in Zürich. Een andere WK lijkt ze dan weer links te laten liggen.

Met overmacht pakte Lotte Kopecky de Europese titel in het tijdrijden. De Belgische won met 44 seconden voorsprong op Van Dijk en meer dan een minuut voorsprong op Schweinberger. Dat doet dromen voor het WK.

In het tijdrijden komen daar wel nog heel wat toppers bij met Brown, Dygert, Henderson en Labous. Zij waren in de olympische tijdrit allemaal sneller dan Kopecky. Maar er was ook die val van Kopecky natuurlijk.

Op het WK in Zürich krijgt de wegrit prioriteit, maar in het tijdrijden is er ook ambitie. "En terecht. Wat mij betreft, is ze daar podiumrijp. Dat wás ze al, op de Olympische Spelen. Zonder die val was het een feit geweest", zegt bondscoach Ludwig Willems bij HLN.

Slaat Kopecky WK baanwielrennen over?

Na het WK op de weg staat Kopecky wellicht ook nog aan de start van het WK gravel in Leuven begin oktober. Het WK baanwielrennen half oktober in Kopenhagen lijkt Kopecky dan weer wel over te slaan.

"Ah... neen, dat hangt eerder af van de mate waarin ik me nog fysiek en mentaal kan opladen na het EK en WK weg. Van wat de benen en het hoofd zeggen. En van wat er nog in de tank zit." De kans daar start na al een lang seizoen lijkt dus klein.