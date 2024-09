Tadej Pogacar spreekt klare taal over Eddy Merckx: "Het is vervelend"

Tadej Pogacar wordt op 21 september nog altijd maar 26 jaar, maar toch heeft de Sloveen al een bijzonder goed gevuld palmares. Hij wordt dan ook wel eens de Eddy Merckx van zijn generatie genoemd.

De erelijst van Tadej Pogacar is ronduit indrukwekkend. Drie eindzeges en 17 etappezeges in de Tour, drie keer de Ronde van Lombardije, twee keer Luik-Bastenaken-Luik, twee keer de Strade Bianche en zes ritzeges en een eindzege in de Giro.

In totaal heeft Pogacar al 84 profzeges op zijn naam staan, al doen er nog vijf renners beter. Primoz Roglic (88), Elia Viviani (89), Alexander Kristoff (94), Arnaud Démare (96) en Mark Cavendish (165).

Zij zijn allemaal wel al (ruim) de dertig voorbij, Pogacar heeft nog heel wat jaren om zijn palmares stevig aan te dikken. Toch wordt de Sloveen nu al de Eddy Merckx van zijn generatie genoemd.

Pogacar wil niet vergeleken worden met Merckx

"Ik kan mezelf niet vergelijken met Eddy Merckx, want dat was niet in mijn tijd", zegt Pogacar bij CNN. "Het is beetje flatterend, maar tegelijkertijd kan het ook vervelend zijn, want je wilt gewoon jezelf zijn."

"Je wilt je eigen ding doen, je eigen manier van koersen hebben en je eigen geschiedenis nastreven, niet die van iemand anders." Zo maakt Pogacar geen groot doel om vijf keer de Tour de France te winnen.

Ik heb nu drie keer de Tour gewonnen en heb wellicht nog tien jaar carrière voor mij. "De kans is dus nog steeds groot dat ik vijf keer de Tour de France win, maar dat is niet het doel."