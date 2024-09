Hoe gaat het met Wout van Aert? Ploegmaat Tiesj Benoot komt met update

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is ondertussen al tien dagen geleden dat Wout van Aert zwaar ten val kwam in de Vuelta. Ploegmaat Tiesj Benoot sprak onlangs met Van Aert.

Terwijl Tiesj Benoot naar Canada is getrokken voor de GP van Québec en de GP van Montreal om zich voor te bereiden op het WK in Zürich, zit Wout van Aert thuis om te revalideren na zijn zware val in de Vuelta.

Van Aert moest een streep trekken onder zijn seizoen op de weg en mist daardoor het EK in Limburg en het WK in Zürich. Ook het WK gravel in Leuven en het EK gravel in Italië stonden begin oktober op zijn programma.

Benoot over Van Aert

Vorige week heeft Benoot lang met Van Aert gebeld. Hij wachtte daar bewust enkele dagen mee omdat hij weet dat Van Aert veel had om te verwerken. "Het was leuk om hem even te horen", zegt Benoot bij Het Nieuwsblad.

Van Aert stelt het ook goed volgens Benoot, ook al heeft hij natuurlijk ook zijn mindere momenten. "Hij baalt natuurlijk enorm." Van Aert had na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen eindelijk zijn beste vorm teruggevonden.

"Om dan terug te vallen is het extra zuur. Anderzijds is het wel belangrijk dat hij zijn topniveau weer gehaald heeft. Hij weet dat hij weer de Wout van Aert van weleer was", besluit Benpot nog.