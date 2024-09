Jonas Vingegaard en vrouw Trine Marie hebben heugelijk nieuws

Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard is voor de twee keer vader geworden. Zijn vrouw Trine Marie Hansen beviel van een zoontje.

Trine Marie Hansen en Jonas Vingegaard hadden al een dochter Frida en zijn onlangs dus voor de tweede keer ouders geworden. Dat meldde de moeder van Jonas Vingegaard aan enkele Deense media.

"Ze wisten vooraf niet of het een jongen of een meisje was. Maar het belangrijkste is dat het kindje het goed maakt", zegt Rosa Kildahl bij het Deense TV MIDTVEST. Vingegaard en zijn vrouw hebben nog niet zelf gereageerd.

Door de zwangerschap van zijn vrouw zette Vingegaard op 18 augustus al een punt achter zijn seizoen. Toen won de Deen de Ronde van Polen, na de Tour had hij ook al de Clasica San Sebastian gereden.

De Vuelta was dan ook nooit een optie voor de Vingegaard. "Zijn vrouw bevalt binnenkort van hun tweede kindje en als atleet moet hij recupereren na een intens voorjaar en zomer", zei Visma-Lease a Bike enkele weken geleden.

Vingegaard zullen we dus pas in 2025 weer in actie zien op de weg. Het wereldkampioenschap in Zürich en de Ronde van Lombardije slaat de tweevoudige Tourwinnaar opnieuw over.