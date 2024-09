Kunnen Merlier en Philipsen samen in één ploeg rijden? Van Lerberghe zegt hoe verstandhouding is

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn zondag de kopmannen voor België op het EK wielrennen. Bert Van Lerberghe moet zondag een Belgische sprinter aan de Europese titel helpen.

Bert Van Lerberghe kennen elkaar al bijzonder lang en zijn ook vrienden, maar ze rijden pas sinds vorig jaar in dezelfde ploeg bij Soudal Quick-Step. Zondag staan ze samen aan de start van het EK wielrennen.

Wellicht zal Van Lerberghe samen met Theuns de sprint aantrekken voor Merlier, terwijl Rickaert en Meeus zich om Philipsen zullen bekommeren. Er zullen zich dus twee Belgische treintjes vormen in de sprint.

Geen probleem tussen Philipsen en Merlier

De vraag was of dat wel zou werken, Merlier en Philipsen samen in één ploeg. Onder meer Jan Bakelants stelt zich daar wel vragen bij. Volgens Van Lerberghe zal dat geen probleem zijn op het EK.

"De verstandhouding in de Belgische ploeg zit goed. Er huist veel ervaring in deze selectie en iedereen trekt aan hetzelfde zeel", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Merlier en Philipsen zijn de kopmannen, de rest moet zich naar hen schikken.

Van Lerberghe kijkt vooral naar de concurrentie met Jonathan Milan en Olav Kooij. "Dat zijn niet alleen twee van de beste sprinters ter wereld, maar ook nog eens sterke mannen die een schifting kunnen overleven. Het zal een stevige strijd worden."