Tom Boonen zet zijn schouders onder ambitieus Belgisch wielerproject

Tom Boonen hing in 2017 al zijn fiets aan de haak, maar is nog altijd betrokken in het wielrennen. Zo zet hij zijn schouders onder een ambitieus Belgisch fietsenmerk.

Tom Boonen duikt in de podcast Wielerclub Wattage nog op tijdens het voorjaar, maar voor de rest houdt hij zich wat weg van het actieve wielrenner. Boonen zet wel zijn schouders onder enkele projecten. Zo is Boonen al een tijdje ambassadeur van Classified, een schakelsysteem met slechts één kettingblad vooraan. Het kleinere kettingblad zit dan weer verwerkt in de naaf van het achterwiel, waardoor je toch kan schakelen. Boonen zet schouders onder Jaegher Nu zet Boonen ook zijn schouders, ook financieel, onder het project van het Belgische fietsmerk. Zij maken op maat gemaakte fietsen in inox in plaats van uit carbon. Dat zorgt volgens Jaegher voor meer comfort. In Gentbrugge opende Boonen de nieuwe showroom met atelier van Jaegher. "Tom is een grote fan. Hij noemt Jaegher één van de beste fietsen waarmee hij al reed", zegt medeoprichter Kurt Stallaert bij Het Nieuwsblad. "Hij rijdt veel liever met zijn Jaegher nu dan met de carbonfietsen van tijdens zijn wielercarrière." Toch een stevig compliment van iemand die drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix won. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Secteur Pavé (@secteurpave.cc)