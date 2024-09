Transfer van Remco Evenepoel naar Visma-Lease a Bike? "Waarom niet?"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel wordt al een hele tijd aan een vertrek bij Soudal Quick-Step gelinkt. Vorig jaar was het al bijna zover door de fusie met Visma-Lease a Bike.

Tot eind 2026 ligt Remco Evenepoel nog vast bij Soudal Quick-Step, maar toch wordt hij bijna wekelijks aan een transfer gelinkt. Thijs Zonneveld komt dan ook met een goed advies voor Evenepoel als hij zou vertrekken.

"Evenepoel heeft de ambitie om de allergrootste koersen te winnen, en dan vooral de Tour. Dan moet je dus niet naar UAE Team Emirates, want daar zit Tadej Pogacar", zegt hij bij In het Wiel. "Niet naar Visma- Lease a Bike, want daar zit Jonas Vingegaard."

Zonneveld adviseert Evenepoel sportieve keuze

Met INEOS Grenadiers en Red Bull-BORA-hansgrohe blijven nog maar enkele topploegen over. "Ik zou hem aanraden om vooral sportief te kiezen", zegt Zonneveld. "Laat geld niet té veel doorwegen. Dat hij geen B-keuze maakt omdat daar nog net iets meer geld wordt geboden."

En dus sluit Zonneveld Visma-Lease a Bike niet uit. "Waarom niet? Als hij er vorig jaar heen wilde, dan zal dat gevoel niet weg zijn. Maar die ploeg kan niet even miljoenen neerleggen. Dat zou dan met een externe sponsor moeten."

Vorig jaar faalde de fusie echter, onder meer omdat Evenepoel trouw wilde blijven aan de fietsen van Specialized. Red Bull-BORA-hansgrohe heeft die fietsen wel. "Als je het zo op een rijtje zet, dan lijkt me dat zij in pole position zitten."