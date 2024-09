Grote EK-concurrent van België zet de puntjes op de i over Mathieu van der Poel: "Het mag duidelijk zijn"

Mathieu van der Poel zal door België bekeken worden als één van de concurrenten op het EK. De kans is wel groter dat Team Belgium aan de finish de strijd zal moeten aangaan met een andere Nederlander.

De meesten gaan bij de heren elite toch uit van een massasprint op het EK in Limburg. Nederland kan dan Olav Kooij naar voren schuiven. De man die bij de merkenteams voor Visma-Lease a Bike in actie komt, vloerde onlangs nog Jonathan Milan. Belgen Jasper Philipsen en Tim Merlier hadden in de Renewi Tour nog de handen vol met de Italiaan.

Het wil dus ook wat zeggen over de EK-kansen van Olav Kooij. Hij blikt bij onder meer In De Leiderstrui vooruit en heeft het over de rolverdeling met Van der Poel. "Het is duidelijk dat ik onze spurtoptie ben en Mathieu onze aanvallende optie. Zo kunnen we op meerdere vlakken een goede kaart uitspelen." Dat is alvast een troef.

Van der Poel kan EK naar zich toetrekken

Op het moment van zijn persbabbel kon Kooij wel nog weinig kwijt over de uitgetekende strategie. "We moeten de tactiek nog bespreken, maar het mag duidelijk zijn dat Mathieu ook zijn ding mag doen in de lastige fase. Als hij zijn dag heeft, kan hij de koers ook naar zich toetrekken", gelooft Kooij ook in de winstkansen van Van der Poel.

© photonews

Het droomscenario voor Kooij zelf is wellicht dat Van der Poel voor hem de spurt aantrekt, zoals hij al talloze keren op uitmuntende wijze gedaan heeft voor Jasper Philipsen. Zit dat er aan te komen? "Dat is ook afhankelijk van de koers." Van der Poel zal dan wellicht wel al een keertje in de aanval zijn geweest. "Stel hij wordt in de laatste kilometers teruggepakt, dan is het weer een ander verhaal."

Kooij denkt dat het zich wel uitwijst

Kooij denkt dat het allemaal wel duidelijk zal worden in de wedstrijd. "Die dingen nemen we dus nog wel door, maar uiteindelijk wijst de koers zichzelf dat uit."