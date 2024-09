Lefevere spreekt klare taal nadat er naast Evenepoel geen enkele renner van QuickStep naar WK gaat

Bondscoach Sven Vanthourenhout loste deze week zijn WK-selectie. Daar zit, naast Remco Evenepoel, geen enkele renner van Soudal-QuickStep bij.

Remco Evenepoel trekt als kopman naar het WK in het Zwitserse Zürich, maar hij moet dat wel doen zonder enige ploegmaat van bij Soudal-QuickStep. Vreemd, zo vindt Patrick Lefevere.

“Ik ga niet roepen dat de jongens die wel geselecteerd zijn hun plaats niet verdienen, maar het laat mij wel achter met een onbehaaglijk gevoel”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Lefevere moet wel toegeven dat zijn ploeg geen echte klimprofielen geeft, al waren er toch wel enkele namen die in aanmerking kwamen.

“Dat Louis Vervaeke er niet bij is, kan ik na zijn moeilijke Vuelta zeker begrijpen. Louis zelf ook, hoop ik. Pieter Serry was altijd een logische kandidaat geweest, maar hij werd begin juni aangereden op training en liep daarbij een zware hersenschudding op.”

Hij begon pas eind augustus opnieuw te koersen, dus is het logisch dat dit moeilijk was. Toch ziet Lefevere één naam binnen zijn ploeg die er zeker bij had moeten zijn. “Blijft over: Ilan Van Wilder, die voor mij altijd zijn plaats had in de selectie.”