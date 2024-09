Is Tim Merlier wel klaar voor het EK? Sprinter spreekt klare taal na twee valpartijen en opgaves

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier kende niet de beste voorbereiding op het EK wielrennen in Limburg. Toch twijfelt hij niet aan zichzelf.

In de Renewi Tour ging Tim Merlier stevig tegen de grond in de eerste etappe. Hij botste met Dylan Groenewegen, de Nederlandse kampioen brak daarbij zijn sleutelbeen. Merlier kan wel verder, maar gaf een dag later toch op.

Vorige week in de BEMER Cyclassics, stond Merlier aan de start van een koers. Ook daar ging hij tegen de grond, met een opgave tot gevolg. Niet de ideale voorbereiding op het EK wielrennen in Limburg dus.

"Maar de wonden zijn goed hersteld en ik kan heelhuids naar het kampioenschap", verzekert Merlier bij Sporza. Hij geeft zichzelf dan ook een goede kans op het EK, waar de sprinters een zeldzame kans krijgen.

Merlier en Philipsen kopman op EK

Al moet hij dan ook rekening houden met Jasper Philipsen, die ook aan de start staat bij België. het kopmanschap wordt dus gedeeld tussen Merlier en Philipsen. "Het is speciaal, maar ik heb er geen probleem mee dat Jasper hier ook is."

"Maar natuurlijk zijn we beiden ook hongerig naar die trui. Het is alvast de bedoeling dat een Belg wint", maakt Merlier duidelijk. Het zal moeten blijken of er één van de Belgen aan het langste eind kan trekken.