Patrick Lefevere keek met pijn aan de ogen naar Remco Evenepoel op de Spelen "Arrogantie is totaal"

Remco Evenepoel pakte op de Olympische Spelen in Parijs twee keer een gouden medaille. Maar sponsors van zijn ploeg Soudal Quick-Step waren in geen velden te bespeuren op zijn shirt.

Zowel in het tijdrijden als op de weg pakte Remco Evenepoel het goud op de Olympische Spelen in Parijs. Evenepoel deed dat natuurlijk een shirt van de Belgische ploeg en niet dat van Soudal Quick-Step.

Met de Belgische wielerbond zijn er afspraken gemaakt om de logo's van merkenploegen zoals Soudal Quick-Step op de zijkant van de trui en de broek te zetten. Op de Olympische Spelen is dat helemaal anders.

Geen sponsors van Soudal Quick-Step op de Spelen

Want daar rijden de renners niet voor Belgian Cycling, maar wel voor het BIOC. En daar gelden andere, veel striktere regels over sponsors. "Het BOIC vraagt ons niks en stopt onze atleten in een pak waar alle sponsors van afgehaald zijn", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Op alle foto's van Evenepoel op de Spelen is het logo van Bioracer te zien, wat een grote concurrent is van de sponsor van Soudal Quick-Step, Castelli. Evenepoel mocht gelukkig wel zijn fiets van Specialized gebruiken.

"Je kan erom lachen, maar eigenlijk is het een absurditeit. De arrogantie van het BOIC of de koepel IOC is totaal. Ze doen gewoon hun zin." Lefevere wil er echter niet meer tegen strijden, hij hoopt dat er iemand anders opstaat.