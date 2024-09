Vanthourenhout bewijst zijn gelijk op EK en is duidelijk: "Dat was verschil tussen Merlier en Philipsen"

Bondscoach Sven Vanthourenhout nam een risico door met Tim Merlier en Jasper Philipsen naar het EK te trekken. Zijn keuzes pakten goed uit, want Merlier werd Europees kampioen.

Door het afhaken van Wout van Aert hadden de Belgen weinig andere keuze dan te gokken op een massasprint op het Europees kampioenschap. Met Tim Merlier en Jasper Philipsen hadden de Belgen twee kopmannen.

Dat was echter ook een gewaagde keuze, want er was altijd het risico dat Merlier en Philipsen elkaar zouden hinderen in de massasprint. Dat gebeurde niet en Merlier sprintte duidelijk naar de Europese sterrentrui.

Vanthourenhout over Belgische tactiek op EK

Was dit dan het antwoord op de criticasters? Niet echt vindt Vanthourenhout, want winst en verlies ligt altijd dicht bij elkaar. Maar hij heeft altijd achter zijn keuze gestaan om met Merlier en Philipsen te starten. De Belgen moesten daardoor wel anders koersen.

"We hebben er bewust voor gekozen om niet mee te koersen met renners als Van der Poel. "Het was een gewaagde tactiek om op deze manier te koersen", onthult hij de Belgische tactiek bij HLN. "Met Wout van Aert erbij is dat anders, dan kan je hem meesturen."

Alles viel in zijn plooi en Merlier won, Philipsen strandde op de vierde plaats. "Ik heb Jasper nog niet gesproken, maar het leek alsof hij op het einde geen versnelling meer had. Tim had die wel, dat is vandaag het verschil."