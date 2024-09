WK-concurrent in vorm opnieuw één van de winnaars en heeft wat te zeggen over Remco Evenepoel

Eén van de mannen in vorm die tot een WK-concurrent van Remco Evenepoel kan uitgroeien is de Zwitser Marc Hirschi. Hij zit nu al aan vijf overwinningen op rij.

Er is nog veel meer in het wielrennen dan enkel het EK. Na de overwinning van Michael Matthews in de GP Québec was het zaterdag koersen geblazen in Turkije en Italië. Mathieu Burgaudeau won de Tour of Istanbul en Marc Hirschi schreef de Memorial Marco Pantani op zijn naam. Hirschi zegevierde een paar dagen geleden nog in de Coppa Sabbatini en heeft nu zijn vijf laatste koersen allemaal gewonnen.

De renner van UAE is dus aan een indrukwekkende reeks bezig. Zijn overwinning in de Memorial Marco Pantani zet zijn ambities voor het WK kracht bij. De weg naar het WK in Zürich loopt voor hem via een blok Italiaanse koersen. "Ik ben er mij nu op aan het voorbereiden", zei hij volgens Cycling Up To Date in een eerder interview.

Geweldige renners als Evenepoel en Pogacar

"Het zal de belangrijkste koers uit mijn carrière worden, omdat het in eigen land is. Er doen nog andere geweldige renners mee, zoals Remco Evenepoel en Tadej Pogacar", stipt Hirschi de Belgische kopman ook aan als één van de grote favorieten voor het WK. Dat is mee te danken aan de prestaties die Evenepoel al geleverd heeft.

Eendagskoersen winnen in Frankrijk, Spanje en Italië: het is allemaal mooi en wel, maar Hirschi beseft dat de concurrentie op het WK van een ander kaliber zal zijn. "Het zal een ander niveau zijn en ik hoop dat ik in staat ben om iedereen te volgen", kruist hij de vingers. De toekomst moet uitwijzen of het realistisch is om daar op te hopen.

Hirschi als outsider

Evenepoel en Pogacar zullen als de twee grote favorieten aan de start komen, maar Hirschi is zeker één van de belangrijke outsiders.