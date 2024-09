Lefevere onthult zijn grote rol in Europese titel van Merlier: "Dat heb ik tegen Vanthourenhout gezegd"

Patrick Lefevere heeft met Tim Merlier de nieuwe Europese kampioen in zijn ploeg. En Lefevere speelde ook een rol in het feit dat Merleir aan de start kwam van het EK.

Bondscoach Sven Vanthourenhout had aan Jasper Philipsen beloofd dat hij op het EK in Limburg de kopman zou zijn in de massasprint. Maar Tim Merlier stak met meer dan 10 overwinningen zijn voet tussen de deur.

En dus vroeg bondscoach Vanthourenhout onder meer advies aan Patrick Lefevere. Of hij één of toch twee sprinters zou selecteren. Het antwoord van Lefevere was zoals te verwachten twee, want het ging om zijn sprinter Tim Merlier.

Vanthourenhout vraagt raad aan Lefevere

Al relativeert Lefevere zelf zijn rol. "Of ik hem overtuigde is een te groot woord", zegt hij bij HLN. Lefevere weet dat twee sprinters in één ploeg voor miserie kan zorgen. Maar Merlier had evenveel recht op een selectie als Philipsen.

"Sven Vanthourenhout is bij me komen informeren. Ik heb gezegd om met Jasper en Tim te gaan. Wie niet waagt, niet wint. En het is goed verlopen. Ook met dank aan de Italianen. Zij hebben veel werk verricht."

De aanloop van Merlier naar het EK was met twee valpartijen en opgaves niet vlekkeloos. "Rekening houdend met het parcours dat hij de voorbije weken heeft afgelegd, betekent dit héél veel", stelt Lefevere nog.