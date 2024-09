Tiesj Benoot ziet lastige opdracht op WK: "Evenepoel is enige renner ter wereld die dat nu kan"

Tadej Pogacar heeft in de GP van Montreal zijn favorietenrol voor het WK heel wat kracht bijgezet. Tiesj Benoot kijkt naar Rermco Evenepoel om weerwerk te bieden.

Geen Remco Evenepoel in de GP van Montreal, hij bereidt zich voor op het WK tijdrijden van komende zondag. Op het heuvelachtige parcours in Canada haalde Tadej Pogacar stevig uit met een solo van 25 kilometer.

Tiesj Benoot was een van de getuigen en werd zelf zevende. Na zijn vierde plaats in Quebec opnieuw een bevestiging van zijn goede vorm. Montreal was voor Benoot dan ook een graadmeter voor het WK in Zürich.

"Een lastige koers, ook op een lokaal circuit, met ongeveer evenveel hoogtemeters als in Zwitserland. De balans is zeker positief", zegt Benoot bij HLN. Hij denkt dan ook zijn rol te kunnen spelen in de finale voor Evenepoel.

Benoot gelooft in Evenepoel op WK

En dat zal nodig zijn, denkt Benoot. Matteo Jorgenson probeerde Pogacar te volgen, maar blies zichzelf op. Pogacar durfde ook al van ver vertrekken, wat bewijst dat hij goed uit zijn rustperiode gekomen is.

"Ik denk dat er op dit moment in de wereld maar één iemand is die Pogacar kan volgen, als hij goeie benen heeft, en dat is Remco", stelt Benoot. "Ik hoop dat het over twee weken zo is."