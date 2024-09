30 jaar op dag van het EK: heeft Wout van Aert naar de koers gekeken?

Het had een groot feest kunnen worden voor Wout van Aert. Precies op zijn dertigste verjaardag werd het EK op de weg in eigen land gereden.

De organisatoren van het EK in Limburg hadden er eigenlijk heel hard op gehoopt. Een EK-zege voor Wout van Aert, zondag op zijn dertigste verjaardag.

Maar zover kwam het niet. Van Aert ging, terwijl hij net weer helemaal in topvorm was, onderuit in de Vuelta en dat kostte hem zijn deelname aan het EK en het WK.

Bondscoach Sven Vanthourenhout was maandagavond te gast in de Tafel van Gert en werd gevraagd of hij een bloemetje gestuurd had voor de verjaardag van Van Aert.

Vanthourenhout stuurde wel een berichtje naar Van Aert. “Ik hoop dat hij er een fijne dag van gemaakt heeft met zijn gezin”, klinkt het.

Al was ook de vraag of Van Aert naar de koers gekeken heeft. “Hij heeft zeker gekeken, want de wedstrijd was nog maar vijf minuten gefinisht, toen ik een berichtje van hem kreeg om ons proficiat te wensen.”

“Wout, als je zit te kijken, veel veel beterschap”, voegde Gert Verheyen er nog aan toe.