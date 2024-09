Hoe zot is dat? Dit was de topsnelheid van Tim Merlier tijdens sprint op EK

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier kroonde zichzelf zondag tot Europees kampioen. Hij gaf iedereen het nakijken met een fameuze eindsprint.

Eigenlijk zou Tim Merlier geen deel uitmaken van de EK-selectie. Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte maanden vooraf al duidelijk dat Jasper Philipsen de grote kopman zou zijn.

De verwachtingen waren dat het wel eens tot een massasprint zou kunnen komen in Hasselt. En zo geschiedde het ook. Met Philipsen, goed voor drie ritzeges in de Tour de France dit jaar, leek ons land een grote kans te maken op goud.

Maar toen de selectie voor het EK bekendgemaakt werd zat plots ook Tim Merlier in de Belgische ploeg. Met zijn eigen lead-out voor de sprint. Het was een vreemd beeld zondag, twee Belgische sprinttreintjes tegen elkaar.

Het was uiteindelijk Merlier, de man die eigenlijk niet in de selectie zou zitten, die met de hoofdprijs naar huis ging. Tot groot jolijt van zijn entourage en uiteraard ook Patrick Lefevere, die weerom gelijk kreeg dat Merlier zeker in de EK-selectie moest zitten.

De sprint van Merlier was om duimen en vingers van af te leggen. Na iets minder dan vijf uur rijden, een afstand van 229 kilometer, knalde onze landgenoot met een topsnelheid van maar liefst 72,9 kilometer per uur naar de zege.