Mathieu van der Poel doet gigantische opoffering voor het WK op de weg

Mathieu van der Poel had duidelijk zijn zinnen op het EK gezet, ook al was op voorhand gezegd dat het wellicht op een massasprint ging uitdraaien.

Toch viel de Nederlander meer dan vijf keer aan. Hij was een van de weinigen die de koers wilde maken, maar de wereldkampioen geraakte helaas voor hem niet weg.

Maar er komt nog een nieuwe kans om een grote prijs te pakken. Van der Poel zou in het Zwitserse Zürich wel eens zichzelf kunnen opvolgen als wereldkampioen, al is dat een totaal ander parcours waarop gereden wordt.

Daar is de Nederlander volgens Thijs Zonneveld al maanden mee bezig. Van der Poel greep daarvoor keihard in op zijn lichaam.

“Hij heeft zichtbaar, en met succes, geprobeerd om gewicht te verliezen”, klinkt het bij Algemeen Dagblad. “Magere wangetjes, een iel nekje, benen waarop je de spieren en de aders precies kunt zien lopen. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit zo scherp heb zien staan.”

Dat deed Van der Poel uiteraard niet voor niets, want met 4.500 hoogtemeters is het een zwaar WK dat voor de deur staat. “Iets voor lichte mannetjes van een kilo of 65 met vuur in hun kuiten, niet voor flandriens met betonnen bovenbenen van 75 kilo. Op papier dan.”

Ook al zegt de wereldkampioen dat het te zwaar is voor hem, toch gelooft hij wel degelijk in zijn kansen om opnieuw de regenboogtrui te pakken. “Anders hongert hij zichzelf echt niet uit om nog een half kilootje extra te verliezen.”