Christoph Roodhooft analyseert het EK van Van der Poel en bepaalt impact van het ontbreken van Van Aert

Christoph Roodhooft had Mathieu van der Poel graag het EK zien winnen. Zonder Van Aert verwachtte Van der Poel zelf dat dat een stukje moeilijker ging worden en die vrees is ook uitgekomen.

Christoph Roodhooft spreekt zich voor het eerst uit over het kampioenschap van Van der Poel bij Het Laatste Nieuws. Uit de commentaren van de teammanager van Alpecin-Deceuninck blijkt toch dat er nog een andere wedstrijd in het achterhoofd zat. "Mathieu heeft er een harde koers proberen van te maken. En in het vooruitzicht van het komende WK, zijn absolute hoofddoel dit najaar, was dat goed."

Voor aanvang van het EK vreesde het Van der Poel-kamp wel dat het parcours niet zwaar genoeg was om het verschil te maken. Roodhooft is ook eerlijk wat de vorm van Van der Poel betreft. "Het parcours viel iets te licht uit en zelf bleek hij ook nog niet in optimale doen. Niet vergeten dat hij pas twee dagen terug was van hoogte."

Met Van Aert zelfde Belgische tactiek

Dat betekent niet dat er met wat meeval niet meer had kunnen inzitten. "Met een paar pionnen meer aan boord reikt die laatste vlucht met Pedersen, Laporte en co. misschien wél tot de finish. Daar miste hij bijvoorbeeld een altijd voluit koersende Wout van Aert als bondgenoot. Hoewel, het had de Belgische tactiek niet veranderd, denk ik."

Een lichtjes verrassende mening, want een aanwezige Van Aert is toch altijd wel een factor in het Belgisch team. Die zou op een gegeven moment wellicht toch ook aangevallen hebben. Roodhooft denkt niet dat het veel aan de uitkomst veranderd zou hebben. "Een sprint was het hoe dan ook geworden", is het oordeel van onze landgenoot.

Van der Poel kon niet winnen in een sprint

Dat betekent dat Mathieu van der Poel sowieso geen Europees kampioen kon worden. In een sprint was Olav Kooij immers de Nederlandse kopman. Die werd tweede op het EK, na winnaar Tim Merlier.