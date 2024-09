Ex-Tourwinnaar en wielerlegende zet puntjes op de i: "Zou graag een goed duel tussen Pogacar en Evenepoel zien"

In principe zit er een nieuw duel aan te komen tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Dat zou zelfs nog een paar keer dit jaar kunnen gebeuren.

Iedereen is erg benieuwd of dit effectief de twee mannen worden die tegen elkaar zullen strijden in de finale van het WK in Zürich. Dat is voor het einde van deze maand. Wie daar het onderspit moet delven, krijgt sowieso nog een kans op revanche. Die zou er dan moeten komen in de Ronde van Lombardije. Dat is op 12 oktober de laatste grote afspraak van het wegseizoen.

Bij Bikechannel.it komt Vincenzo Nibali aan het woord over de Ronde van Lombardije. Dat is niet voor niets, want hij schreef de edities van 2015 en 2017 op zijn naam. Nibali is één van die kanjers die het klassieke werk en het rondewerk konden combineren. Hij won immers ook nog Milaan-Sanremo en de drie grote ronden, inclusief Tourwinst in 2014.

Nibali verwacht laatste cartouche bij de toppers

"Dit is een koers die die ik altijd boeiend heb gevonden", zegt Nibali over de Ronde van Lombardije. "Het feit dat ik deze koers twee keer heb gewonnen, vervult me met trots. Ik vind het parcours van dit jaar erg leuk, het is uitdagend en selectief. Omdat dit het laatste Monument van het jaar is, zullen veel renners reeds vermoeid zijn, maar tegelijkertijd zullen ze klaar zijn om een laatste cartouche af te schieten."

© photonews

De Haai van Messina heeft een duidelijke wens: een tweestrijd tussen de twee grote tenoren geniet zijn voorkeur. "Ik zou graag een goed duel zien tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel die, op basis van hoe het seizoen gelopen is, als de belangrijkste favorieten moeten worden beschouwd." Vele wielerliefhebbers zullen die wens met de ex-renner delen.

Binnenkort opnieuw Pogacar vs Evenepoel

Pogacar en Evenepoel hebben er tijdens de Tour blijk van gegeven goed overeen te komen. Het moment nadert waarop ze het nog eens tegen elkaar moeten opnemen.