Terug naar donker moment: Ronde van Lombardije heeft belangrijk nieuws voor Evenepoel over beruchte Sormano

Remco Evenepoel gaat terug in de tijd reizen, in de hoop het meest donkere moment van zijn carrière nu ook helemaal af te sluiten. Dat wil hij doen door de Ronde van Lombardije te winnen.

De organisatie van de Ronde van Lombardije heeft her parcours voor de editie van 2024 bekendgemaakt. De renners zullen voor de start ontvangen worden in Bergamo, de aankomstplaats ligt in Como. Met de beklimming van de Madonna del Ghisallo (8,7 km aan 5,3%) kan de koers helemaal losbarsten. Vanaf dan mogen de favorieten zich niet meer laten verrassen.

Daarna komt de Colma di Sormano (12,8 km aan 6,7%) en aan die klim is ondertussen wel wat Belgische wielergeschiedenis verbonden. Normaal is het daar dalen, nadat de renners al de zeer steile Muro di Sormano beklommen hebben. Nu zullen ze op de pedalen moeten staan op de Colma di Sormano, die dus vanaf de andere kant beklommen zal worden.

Nog klim in finale in Ronde van Lombardije

Het is dan nog iets meer dan veertig kilometer tot aan de aankomst. In de meest recente edities van de Ronde van Lombardije kwam de Civiglio nog voor in het parcours. Dat is dit jaar niet het geval. Dat wil niet zeggen dat de klimmers in het deelnemersveld niet meer de kans krijgen om het verschil te maken in de finale. Dat kan immers ook nog gebeuren op San Fermo della Battaglia.

Op de top is het nog iets meer dan 5 kilometer tot aan de finish. Remco Evenepoel zal vooral het nieuws over de Sormano in de gaten hebben gehouden. Dat is natuurlijk de klim die we linken aan zijn horrorcrash in 2020, toen Evenepoel aan dat intussen befaamde brugje de ravijn indook. Hij erkende onlangs dat Il Lombardia winnen mede hierdoor nog wel een zaak is die hem bezighoudt.

Evenepoel op zoek naar persoonlijke overwinning

De renner van Soudal Quick-Step zal nu dat brugje dus langs de andere kant passeren. Het wordt haast onmogelijk om op dat moment niet aan zijn val te denken. Als Evenepoel deze wedstrijd zou kunnen winnen, zou dat meer dan ooit een persoonlijke overwinning zijn.