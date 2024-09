Evenepoel grapt over Van der Poel als wereldkampioen en analyseert kansen tegen Pogi: "Hij heeft niets te klagen"

Remco Evenepoel komt in Zwitserland andere grote namen tegen. Van der Poel en Pogacar zullen er ook bij zijn wanneer de wegrit van start gaat.

De tijdrit is de eerste afspraak voor Evenepoel, maar hij blikt ook al vooruit naar de wegrit. Van der Poel kan hij in principe goed inschatten, want hij trainde al met hem samen in Spanje. "Hij heeft er lang van kunnen profiteren, hij heeft niets te klagen", grapt Evenepoel bij Het Laatste Nieuws over het jaar van Van der Poel in de regenboogtrui. Voor Evenepoel was die periode korter na zijn WK-winst in 2022.

"Hij zal het zeker jammer vinden als hij 'm kwijt zou zijn, maar ik zou 'm niet zomaar afschrijven." Hebben ze dan al over een koersverloop gesproken? "Heel weinig. Er zal iemand zijn die zijn duivels wil ontbinden en er een onemanshow van probeert te maken", heeft Remco Evenepoel het over Tadej Pogacar. "Op een WK is dat net een tikkeltje moeilijker dan in een andere wedstrijd."

Evenepoel hoopt op cohesie

Als Pogacar zou kunnen wegrijden, hoopt Evenepoel wel op cohesie in de achtervolging. Sporza vroeg Remco of hij dan met Van der Poel al plannetjes gesmeden heeft. "Neen, neen. In eerste instantie is hij een concurrent van ons. We weten min of meer van elkaar hoe het met onze vorm is, maar het is niet dat we zomaar kunnen samenrijden. Mathieu is geen landgenoot en geen ploeggenoot."

Evenepoel haalde dus al aan om Van der Poel niet af te schrijven. Kan een klassiek type dan echt winnen? "Als iemand als Mathieu er zich op toelegt, dan zal hij wel klaar zijn. Wout van Aert zou dit ook gekund hebben. Maar het is afwachten of Mathieu die opeenstapeling van lastige rondjes kan verteren." In principe zal dat voor Pogacar geen enkel probleem zijn en die heeft zich in het eendagswerk ook al bewezen.

Evenepoel vol vertrouwen

"Kijk naar hoe makkelijk hij dit jaar Luik heeft gewonnen en de voorbije 3 jaar Lombardije. Het WK leunt ook aan bij die koersen.Het zal niet vanzelfsprekend zijn, maar ik mag vertrouwen hebben dat ik hem aankan en dat ik er een mooie koers van kan maken. Hij is de te kloppen man, maar daarvoor ben ik hier", besluit Evenepoel.