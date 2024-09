Mathieu van der Poel zet de puntjes op de i en helpt misverstand de wereld uit: "Ben daar niet obsessief mee bezig"

Mathieu van der Poel voelt de noodzaak om even de puntjes op de i te zetten. Het is misschien een misverstand dat hij nu ineens veel minder zou wegen. Zijn gewicht is geen obsessie in aanloop naar het WK, zegt de man die deze week in Luxemburg al één keer kon vieren.

Van der Poel had nochtans zelf al aangegeven dat hij iets lichter wilde staan om mee te kunnen doen voor de prijzen op het zware WK-parcours in Zürich. Thijs Zonneveld merkte al op dat hij Van der Poel zelden scherper vond ogen. Van der Poel sprak er in de Ronde van Luxemburg over met In De Leiderstrui en nuanceert het enigszins.

"Ik sta eigenlijk niet zo vaak op de weegschaal. Ik let in sommige periodes wel iets meer op m’n eten, maar het is niet dat ik daar obsessief mee bezig ben", vertelt Van der Poel hoe hij in zijn leven als profrenner tegen voeding aankijkt. "Ik denk niet dat ik kilo’s lichter sta voor het WK, ik heb gedurende het seizoen altijd wel een beetje hetzelfde gewicht."

Van der Poel zoekt geen excuses voor EK

Het is rekenen met beperkte marges, ook richting het WK. Als Van der Poel nu iets lichter is, zal het verschil niet enorm groot zijn vergeleken met andere periodes in het jaar. "Misschien scheelt het één of twee kilo, maar meer zal het niet zijn." Het is dus niet zo dat een focus op het gewicht zijn EK verklaart. "Ik denk dat het te makkelijk is om mijn EK-prestatie af te schuiven op mijn gewicht en trainingen in Spanje."

Mogelijk miste de Nederlander op het EK nog die ene prikkel. "Ik was gewoon niet tevreden, ook al was het mijn eerste zware koers in lange tijd. Ik miste misschien die slotdag in de Renewi Tour. Het was ook niet slecht, maar ik had alleen niet de benen waar ik mee wil rondrijden. Daarom ben ik ook hier in Luxemburg. Ik heb die koersdagen nog wel nodig, het afzien in de race."

Van der Poel duidt inspanningen op training

Dat is met voorsprong het belangrijkste voor hem deze week. "In Spanje heb ik vooral veel duurtrainingen gedaan, dat was wel belangrijk na de Tour de France. Iets langer op de fiets zitten, met soms wat intensieve blokken. Maar die vielen qua hoeveelheid wel mee."