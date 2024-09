Remco Evenepoel maakt duidelijk of hij streng beoordeeld mag worden bij mislukking op WK tijdrijden

Uiteraard trekt Remco Evenepoel opnieuw naar het WK tijdrijden als één van de kanshebbers. De voorbije weken zijn er wel twijfels geweest over zijn vorm.

Aangezien zo uitblinkt in de discipline, zou een Remco Evenepoel op topniveau altijd uitgesproken favoriet zijn op het WK tijdrijden. Alleen zijn er natuurlijk die twijfels, omdat hij na de Olympische Spelen opnieuw moest werken aan zijn conditie. Langs de andere kant zijn er ook een aantal concurrenten die op zoek zijn naar zichzelf.

Remco Evenepoel is op een persconferentie teruggekomen op de aanloop naar het WK tijdrijden. "Ik heb de afgelopen twee weken wel wat stappen vooruit kunnen zetten", stelt hij iedereen gerust en vindt hij zelf alvast dat hij nu wel weer in een prima vorm verkeert. Evenepoel voelt zich ook gesterkt door wat dit seizoen hem reeds allemaal gegeven heeft.

Evenepoel vindt innerlijke rust

"De gebeurtenissen van de voorbije zomer geven mij alleen maar vertrouwen", verwijst hij naar zijn historische passage op de Olympische Spelen. "Het was crazy, maar het zorgt voor innerlijke rust." Aan zijn inzet zal het dus ook op het WK niet liggen. "Wie mij goed genoeg kent, weet dat ik er het maximale voor ga geven en er vol voor ga."

We zijn van Evenepoel ondertussen gewend dat hij slaagt in zijn doelen. Het is natuurlijk de vraag of dat kan blijven duren. "Of jullie streng mogen zijn als het niet lukt? Je mag niet vergeten wat ik dit jaar allemaal heb gepresteerd", antwoordt Evenepoel gevat. De olympische kampioen tijdrijden vindt dat hij door zijn andere verwezenlijkingen krediet verdient.

Evenepoel verklaart zijn decompressie

De titelverdediger op het WK tijdrijden komt nog eens terug op het feit dat hij mentaal een klik moest maken na de Spelen. "Echte mentale problemen heb ik niet snel, maar er was wel sprake van een decompressie na de Olympische Spelen. Door mijn valpartij in de Ronde van het Baskenland heb ik dit seizoen eigenlijk geen pauze kunnen inlassen. Dan is het normaal dat het even wat minder gaat."