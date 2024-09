🎥 "Rotvervelend": zware paniek vlak voor start Remco Evenepoel in WK-tijdrit

Remco Evenepoel wilde in Zürich zijn wereldtitel tijdrijden proberen te verlengen. Even voor de start was er wel een bijzonder hachelijk momentje, want hij had te maken met kettingproblemen. Uiteindelijk kon hij wél op tijd vertrekken.

Een minuutje voor de start van de race stond Remco Evenepoel al op het startpodium, klaar om stilaan te gaan vertrekken. Maar toen liep het even helemaal verkeerd, want hij kreeg te maken met een kettingprobleem. Even werd getwijfeld en gedacht om een andere fiets te geven, maar de ketting kon er uiteindelijk toch tijdelijk opnieuw worden opgelegd en zo kon Evenepoel alsnog met zijn gouden bolide op zoek naar nieuw WK-goud. Le vélo doré victime d'un saut de chaîne... juste avant le départ : la grosse frayeur de Remco Evenepoel avant de s'élancer sur le contre-la-montre !



Suivez les Mondiaux de cyclisme sur Eurosport #LesRP pic.twitter.com/Zv0xSdfsgo — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 22, 2024 De ketting lag er wel maar definitief op met nog zo'n vijf tellen op de klok voor Evenepoel. Toch wel even schrikken en een ferm stressmomentje voor de jonge Belg. Dat zagen ook de analisten meteen heel duidelijk. Rotvervelende situatie "Dit is vervelend, dit is rotvervelend", analyseerde José De Cauwer meteen bij Sporza tijdens de race. "Hopelijk kan hij dat allemaal goed verwerken, dat zou straf zijn." "Bij het achteruit trappen zit je met dat hele grote blad vooraan. Dan ligt die ketting al een beetje schuin, omdat je op een niet te grote versnelling wilt vertrekken. Dat terwijl je ketting achteraan redelijk dicht bij je achterwiel ligt. Als je dan achteruit trapt, zit dit gevaar erin."