📷 Het einde van een tijdperk: Thomas De Gendt komt met onverwacht nieuws

Het was al een hele tijd duidelijk dat Thomas De Gendt aan zijn laatste profjaar bezig was. Waar en wanneer hij zijn laatste koers zou rijden, was nog niet duidelijk. Het werd Paris-Chauny afgelopen zondag.

De Gendt werd 59ste in een koers gewonnen door Arnaud Démare. "En zo is een 16-jarige carrière tot een einde gekomen", schrijft De Gendt op zijn sociale media. "Alles waar ik voor werkte sinds mijn tiende is nu alleen nog een herinnering."

"Paris-Chauny was mijn laatste koers als prof. Maar zoals altijd betekent elk einde het begin van iets nieuws. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe uitdagingen te ontdekken", blikt De Gendt nu al vooruit op zijn toekomst.

De toekomst van De Gendt ligt wellicht in het gravel, dat zei hij tijdens de Vuelta. Daarover heeft De Gendt al contacten gehad met enkele ploegen om het al dan niet professioneler aan te pakken.

"Dus niet om te winnen of om als prof te doen, maar gewoon om te zien hoe die events zijn en hoe ver ik er in kan geraken", zei De Gendt toen bij Sporza.

