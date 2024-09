Outsider Richard Carapaz geeft forfait voor WK-wegrit door "noodsituatie"

De Ecuadoriaan Richard Carapaz komt zondag niet aan de start van het WK op de weg. Hij is in allerijl teruggekeerd naar zijn thuisland.

Richard Carapaz was geen favoriet voor de WK-wegrit in Zürich, maar door het heuvelachtige parcours wel een outsider. De Ecuadoriaan werd in de Tour van dit jaar nog bergkoning, in de Vuelta werd hij vierde in het eindklassement.

Carapaz was al in Zürich voor de wegrit van het WK, maar is halsoverkop teruggekeerd naar zijn thuisland Ecuador. Zijn dochter heeft daar "een spoedoperatie" moeten ondergaan, zegt Carapaz op zijn website.

Geen Carapaz en Narvaez op het WK

"Gelukkig genoeg is alles goed verlopen. Niettemin heeft ze nog zorgen nodig. Vanwege deze familiale noodsituatie heb ik meerdere dagen niet kunnen trainen en mijn vorm is niet op het niveau dat Ecuador verdient, noch fysiek, noch mentaal."

"Om die reden heb ik beslist niet deel te nemen aan het WK in Zürich", zegt Carapaz nog. Ecuador verliest zo nog een van zijn toprenners, want ook Jhonatan Narváez haakte al af door de naweeën van een coronabesmetting.

Ecuador komt zo met Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural), Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) en Jonathan Klever Caicedo (Petrolike) aan de start van het WK wielrennen.