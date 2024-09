Neef van Evenepoel is mecanicien bij QuickStep en doet boekje open over hun grootste discussiepunt

Dario Kloeck is als mecanicien aan de slag bij Soudal-QuickStep. De twee zijn als een soort van broers voor elkaar.

Dario Kloeck zag al heel snel dat zijn neef Remco Evenepoel geboren was voor het wielrennen. Hij stopte zelf met koersen, toen Evenepoel ermee begon.

Vooral veldrijden was Kloecks ding. “Ik heb kilo’s modder geslikt! Ik ben een jaar jonger dan Mathieu van der Poel en twee jaar jonger dan Wout van Aert”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik herinner me vooral Mathieu. Als hij startte, wist je al dat je in het beste geval tweede zou worden. Wat een beest!”

Sinds 2022 is hij mecanicien bij Soudal-QuickStep. “Ook al stond Remco erop dat ik het zou doen, ik had tijd nodig om na te denken. Ik moest de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Want als mecanicien van de wielerploeg zit je vaak in het buitenland. Uiteindelijk heb ik het aanvaard.”

De twee zitten wel niet de hele tijd op elkaars kap. “In de Tour de France bijvoorbeeld was ik er niet bij en zondag op het WK tijdrijden zal dat ook niet het geval zijn. Maar ik zit wel in zijn ‘staf’ voor de wegwedstrijd.”

De aanwezigheid van Kloeck doet Evenepoel wel deugd, zo voegt hij eraan toe. Over een ding zijn ze het niet eens: voetbal. Kloeck is geen fan van Anderlecht. “Dat is een discussiepunt tussen ons. Ik ben fan van Antwerp. Het is een onderwerp waarover we het vaak oneens zijn.”