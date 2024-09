Quinten Hermans neemt belangrijke beslissing over veldritseizoen

Quinten Hermans houdt van veldrijden. Toch is de kans groot dat hij dit jaar niet zal crossen.

Volgende week trekt Quinten Hermans naar het WK Gravel. Onze landgenoot laat ondertussen weten dat hij deze winter wellicht niet zal crossen.

Toch zegt hij de cross niet definitief vaarwel, zo wil hij meteen wel duidelijk maken in een interview met Het Belang van Limburg.

“Dat zal misschien iets zijn voor de winter van 2025-2026”, klinkt het. “Het eerstvolgende crossseizoen zou ik willen overslaan.”

Al lijkt Hermans zeker van zijn stuk, toch is het laatste woord er nog niet over gezegd. “Ik heb het er nog niet met de ploeg over gehad - ik weet niet hoe zij het zien - maar ik denk dat een rustperiode welkom zou zijn.”

De reden voor zijn forfait voor het veldrijden is duidelijk. “Het is een zware wegcampagne geweest, met twee grote ronden. Daar wil ik even van herstellen. Daarna zullen we wel zien wat er gebeurt.”